Что нужно сделать перед поездкой,чтобы в случае аварии тебя нашли.ОБЖ.

Гость: Гость:

Первое взять телефон или то что принимает радио сигнал. Второе надо взять флаер ,спички или зажигалку , таблетки для розжика . А ещё стобы Ты не сдох(ла) НАДО ВЗЯТЬ ВЕЩИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!