Что нужно сделать перед поездкой,чтобы в случае аварии тебя нашли.ОБЖ.

Окружающий мир
Что нужно сделать перед поездкой,чтобы в случае аварии тебя нашли.ОБЖ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое взять телефон или то что принимает радио сигнал. Второе надо взять флаер ,спички или зажигалку , таблетки для розжика . А ещё стобы Ты не сдох(ла) НАДО ВЗЯТЬ ВЕЩИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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