Напишите пересказ 11 главы книги "Дубровский" Пожалуйста!

Литература
Напишите пересказ 11 главы книги "Дубровский" Пожалуйста!
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Гость:
В этой главе Пушкин рассказывает о знакомстве Дубровского с настоящим французом-учителем для Саши. Это случилось на станции. Дубровский предложил французу 10 тысяч за его рекомендательное письмо и документы. Дефорж с удовольствием согласился. Тогда Дубровский отправился в усадьбу Троекурова в качестве учителя под именем Дефорж. Его сразу полюбили все домашние. Троекуров за храбрость, Маша за внимание, Саша за снисходительность и понимание, остальные за доброту и приветливость.
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