Даты прихода осени по старинным календарям

Окружающий мир
Даты прихода осени по старинным календарям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 сентября по старинному
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