Что обещал римскому папе Лжедмитрий I за поддержку в захвате российского престола? Чем он заинтересовал польского короля?

История

Что обещал римскому папе Лжедмитрий I за поддержку в захвате российского престола? Чем он заинтересовал польского короля?

Автор: Гость