Что обещал римскому папе Лжедмитрий I за поддержку в захвате российского престола? Чем он заинтересовал польского короля?
История
Что обещал римскому папе Лжедмитрий I за поддержку в захвате российского престола? Чем он заинтересовал польского короля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обещал что Русь сделать Католической
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