Периметр равносторогнего треугольника равен 36 основание равно 10 найти площадь преугольника
Математика
Периметр равносторогнего треугольника равен 36 основание равно 10 найти площадь преугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36 : 3= 12 (длина стороны треугольника) 2)12^2- 6^2= 108 (квадрат высоты) 3) √108 = 2√27 (высота) 4) S =12*2*√27 / 2=12*√27 Ответ: 12√27
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