В чём смысл сказки Медной горы хозяйка?
Литература
В чём смысл сказки Медной горы хозяйка?
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Гость:
Эта сказ народа о том, что настоящая любовь не покупается, не продается. Девушка ждала своего Данилу несмотря на трудности, не неверие остальных людей, она его любила и ждала вопреки всем обстоятельствам. Данилу искушала хозяйка Медной горы своей красотой, богатством и он поддался ее чарам попервоначалу, но все же память о настоящей любви жив была в нем и он разрушил волшебное наваждение хозяйки Медной горы-разлучницы тем, что разбил каменный цветок. Он уничтожил очарование своей мечты о красивом каменном цветке и таким образом он вернулся в действительность. вернулся к своей любви.
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