В чём смысл сказки Медной горы хозяйка?

Гость: Гость:

Эта сказ народа о том, что настоящая любовь не покупается, не продается. Девушка ждала своего Данилу несмотря на трудности, не неверие остальных людей, она его любила и ждала вопреки всем обстоятельствам. Данилу искушала хозяйка Медной горы своей красотой, богатством и он поддался ее чарам попервоначалу, но все же память о настоящей любви жив была в нем и он разрушил волшебное наваждение хозяйки Медной горы-разлучницы тем, что разбил каменный цветок. Он уничтожил очарование своей мечты о красивом каменном цветке и таким образом он вернулся в действительность. вернулся к своей любви.