Как сделать столбиком 15*10 ( покажите как писать столбиком и решить)
Математика
Как сделать столбиком 15*10 ( покажите как писать столбиком и решить)
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Гость:
Изи пизи лемон сквизи
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