Реформы на тему Начало Северной войны. Первые реформы Петра
История
Реформы на тему Начало Северной войны. Первые реформы Петра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хочешь план напишу?) Качество не очень,но всё же) Всё видно) Табель о рангах,областная реформа,реформа городского управления,церковная реформа,Реформа центрального управления,ЭТО если план не нужен.
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