Омогите пожалуйста!50 баллов даю. Образуйте от данных существительных мужского ро??а существительные женского рода суффиксальным способом.Подумайте,как из этих существительных женского рода могут использоваться только в неофици...
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Омогите пожалуйста!50 баллов даю. Образуйте от данных существительных мужского ро??а существительные женского рода суффиксальным способом.Подумайте,как из этих существительных женского рода могут использоваться только в неофициальной обстановке общения. Суффиксы имена существительные -иц-,-ниц- учитель,воспитатель,певец,крановщик,поэт,принц,стюард,дире- -есс-,-ис- ктор,актер,генерал,библиотекарь,доктор,профессор,бегун,прыгун -[й]- болтун,гость,игумен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учительница, воспитательница,певица,крановщица; поэтесса,принцесса,стюардесса; Директриса,актриса; генеральша,библиотекарша,докторша,профессорша; Бегунья,прыгунья,болтунья,гостья,игуменья. Используются только в НЕофициальной обстановке:генеральша,библиотекарша,докторша,профессорша.
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