Постройте отрезок,равный 2/5 данного отрезка

Геометрия
Постройте отрезок,равный 2/5 данного отрезка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисовать и сфоткать не смогу,но постараюсь объяснить. Чертишь отрезок,допустим,5 клеток. Единичный отрезок будет 1 клетка. И получается чтобы найти отрезок 2/5 данного отрезка нужно начертить отрезок в две клетки.(Единичный отрезок 1 клетка) Надеюсь,помогла:)
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