Постройте отрезок,равный 2/5 данного отрезка

Гость: Гость:

Нарисовать и сфоткать не смогу,но постараюсь объяснить. Чертишь отрезок,допустим,5 клеток. Единичный отрезок будет 1 клетка. И получается чтобы найти отрезок 2/5 данного отрезка нужно начертить отрезок в две клетки.(Единичный отрезок 1 клетка) Надеюсь,помогла:)