Каким знаком препинания выделяется пауза

Литература
Каким знаком препинания выделяется пауза
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаком препинания при паузе,является - запятая 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Складіть і запишіть текст-інструкцію'' бережіть книжку'' використовуючи поданні с??ова.обгорнути,берегти,загинати,писати малювавати,підклеїти обгор...
Ответить
Українська мова
2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів. А Книга, йти, добрий; Б сигнал, ви??окий, переслідували; В шкандибати, малесенький, плестися;...
Ответить
География
Какой материк расположен в 4 полушариях Земли?
Ответить
История
Реформы на тему Начало Северной войны. Первые реформы Петра
Ответить
Русский язык
Омогите пожалуйста!50 баллов даю. Образуйте от данных существительных мужского ро??а существительные женского рода суффиксальным способом.Подумайте...
Ответить