Какой материк расположен в 4 полушариях Земли?
География
Какой материк расположен в 4 полушариях Земли?
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Восточное полушарие — полушарие Земли, расположенное к востоку от Гринвичского меридиана и к западу от 180-го меридиана. Меридианы Восточного полушария обозначаются меридианами восточной долготы. К Восточному полушарию относятся Евразия восточнее Лондона (не включая небольшую часть Чукотского полуострова) , большая части Африки, Индийский океан, Австралия и части Атлантического и Тихого океанов. Западное полушарие — полушарие Земли, расположенное к западу от Гринвичского меридиана и к востоку от 180-го меридиана. Меридианы западного полушария обозначаются меридианами западной долготы. К западному полушарию относятся части Европы расположенные западнее Лондона, части Африки, Атлантический океан, Америка, Чукотский полуостров и большая часть Тихого океана. Северное полушарие — часть Земли, расположенная к северу от экватора. Лето в Северном полушарии длится с июня по август, а зима — с декабря по февраль. Из-за силы Кориолиса зоны низкого давления и ураганы в Северном полушарии крутятся почти всегда в левую сторону, то есть против часовой стрелки. В Северном полушарии сосредоточено значительно больше суши, чем в южном. Южное полушарие — часть Земли, расположенная к югу от экватора. И есть материк Африка, который находится во всех этих "полушариях". Есть, даже, островное государство Кирибати, которое... находится во всех "четырёх полушариях" ))))
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