Складіть і запишіть текст-інструкцію'' бережіть книжку'' використовуючи поданні с??ова.обгорнути,берегти,загинати,писати малювавати,підклеїти обгорнути,

Гость: Гость:

На сьогодніяшній день, люди не знають як правильно користуватися книгою. Нам портібно берегти книгу. Нам не можно мальвати в книзі, писати в ній, загинати листочки або палітурку книги. Якщо ви взяли книгу, то потрібно її обгорнути, щоб книжка не замазалася. Якщо у вас порвалася книга, то потрібно її підклеїти. Нам потрібно берегти книги! І вчити інших людей як правильно поводитися з книгою.