Складіть і запишіть текст-інструкцію'' бережіть книжку'' використовуючи поданні с??ова.обгорнути,берегти,загинати,писати малювавати,підклеїти обгорнути,

Українська мова
Складіть і запишіть текст-інструкцію'' бережіть книжку'' використовуючи поданні с??ова.обгорнути,берегти,загинати,писати малювавати,підклеїти обгорнути,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сьогодніяшній день, люди не знають як правильно користуватися книгою. Нам портібно берегти книгу. Нам не можно мальвати в книзі, писати в ній, загинати листочки або палітурку книги. Якщо ви взяли книгу, то потрібно її обгорнути, щоб книжка не замазалася. Якщо у вас порвалася книга, то потрібно її підклеїти. Нам потрібно берегти книги! І вчити інших людей як правильно поводитися з книгою.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
2. Позначте рядок стилістично забарвлених слів. А Книга, йти, добрий; Б сигнал, ви??окий, переслідували; В шкандибати, малесенький, плестися;...
Ответить
География
Какой материк расположен в 4 полушариях Земли?
Ответить
История
Реформы на тему Начало Северной войны. Первые реформы Петра
Ответить
Русский язык
Омогите пожалуйста!50 баллов даю. Образуйте от данных существительных мужского ро??а существительные женского рода суффиксальным способом.Подумайте...
Ответить
Математика
Существует ли треугольник со сторонами:12,25 м.,7,25 м.,19,5 м. 3)70 мм,48,9 мм.,50,1 мм. 4)19,3 дм.,15,02 дм.,26 дм. Помогите пожалуйста!Все переп...
Ответить