Номер 504.Сократите дробь...
Алгебра
Номер 504.Сократите дробь...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(х+у)-b(x-y)/a(x-y)-b(x+y)=a-b/a-b=1
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