Вот божья коровка раздвинула жёсткую спинку - надкрылья, расправила спрятанные под ними два тонких перепончатых крылышка и полетела. Жёсткие надкрылья в полёте не участвуют, а только помогают жучку планировать. Они есть у всех ...
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Вот божья коровка раздвинула жёсткую спинку - надкрылья, расправила спрятанные под ними два тонких перепончатых крылышка и полетела. Жёсткие надкрылья в полёте не участвуют, а только помогают жучку планировать. Они есть у всех жуков, и поэтому их называют жёсткокрылыми. Задание: Найди и выпиши две группы родственных слов, поставив их в начальную форму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надкрылья - надкрылье, крылышка - крылышко, жёстококрылыми - жёстококрылый. Полёте - полёт, полетела - полететь.
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