Что объединяет и что различает понятия "культура" и "информационная культура"?

Русский язык
Что объединяет и что различает понятия "культура" и "информационная культура"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информационная культура подразумевает под собой умение людей выкладывать и делиться информацией с другими, понятие культуры я думаю ты и сам знаешь.
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