Что обозначает большому кораблю большое плавание
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Что обозначает большому кораблю большое плавание
Ответ(ы):
Гость:
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ — БОЛЬШОЕ <И> ПЛАВАНИЕ. Незаурядному человеку предстоит и большая плодотворная деятельность. Говорится как напутствие, пожелание тому, кто заслуженно получает возможность проявить свои большие способности.
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