Плиз помогите написать сочинение про парту по плану 1) назначение парты ,2) общий вид парты,3) устройство парты!!!! завтра здовать

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Школьная парта-искусство мастеров.мы привыкли писать на ней,рисовать.но не мало важно какая же она на самом деле. именно на ней мы- школьники творим. это деревянная доска на 4 ножках перекрашенная в предпочитаемые цвета(коричневый,зеленый), по вкусу учителя и детей.есть нижняя полка, куда можно сложить необходимые учебники, или даже шпаргалги,шаловливым проказникам.с каждым годом школьная парта совершенствется и становится помошником по время путешествия по миру знаний.Парта является частью школьной мебели,за которой сидят ученики. Она состоит из металических ножек и деревянной крышки. Парта устроена для удобства школьника.