Успенская церковь в Угличе построена в память о ... А) защитниках от польских интер??ентов В) произошедшем там диве (чуде) C) царевиче Димитрии D) митрополите Алексии

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Успенская церковь в Угличе построена в память о ... А) защитниках от польских интер??ентов В) произошедшем там диве (чуде) C) царевиче Димитрии D) митрополите Алексии

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