Успенская церковь в Угличе построена в память о ... А) защитниках от польских интер??ентов В) произошедшем там диве (чуде) C) царевиче Димитрии D) митрополите Алексии
Другие предметы
Успенская церковь в Угличе построена в память о ... А) защитниках от польских интер??ентов В) произошедшем там диве (чуде) C) царевиче Димитрии D) митрополите Алексии
Ответ(ы):
Гость:
А)защитниках от польских интервентов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Как высчитаете,затрагивает ли проблема межнациональных отношений каждого из нас?Ответ аргументируйте