Что образует плечевой пояс?1)лопатки и кдючицы,2)лучевая и локсивая кости,3)длинная плечевая кость,4)берцовые кости
Биология
Что образует плечевой пояс?1)лопатки и кдючицы,2)лучевая и локсивая кости,3)длинная плечевая кость,4)берцовые кости
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лопатки и ключица это точно я в мед практику проходил
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