+ревизионизм и анархизм

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Анархизм — свободное мышление, заключающее в себе теории и взгляды, которые выступают за ликвидацию любого принудительного управления и власти человека над человеком . Ревизионизм — идейное направление, провозглашающее необходимость пересмотра какой-либо устоявшейся теории или доктрины