Построить График Функции: а)y=(√x)² б)y=(√x)^4
Алгебра
Построить График Функции: а)y=(√x)² б)y=(√x)^4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый график - обычная парабола, но х не принимает отрицательные значения. второй график - парабола, зауженная к центру, то есть идет ближе к оси оу чем обычная парабола
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