Что общего и отличного в употреблении разделительных знаков между однородными членами предложения и между частями сложного предложения?

Русский язык
Что общего и отличного в употреблении разделительных знаков между однородными членами предложения и между частями сложного предложения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мы разделяем сложные предложения с помощью запятой, мы разделяем две грамматические основы, а когда разделяем предложение с однородными членами, то просто отделяем один однородный член от другого. Схемы у этих предложений также будут разные. 
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