Что общего между полным и кратким именем прилагательным и чем они различаются

Русский язык
Что общего между полным и кратким именем прилагательным и чем они различаются
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полные прилагательные изменяются по родам (в единственном числе), числам и падежам. Краткие прилагательные отвечают на вопросы Каков? Какова? Каково? Каковы? и изменяются по родам (в единственном числе) и числам. Общее - насколько я помню, сколько в полном прилагательном пишется на окончании "н", столько и в кратком. То есть, сохраняется "основа", вот. А еще, краткие прилагательные можно путать с причастиями.            
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