Помогите плиз, даю 30 баллов

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Помогите плиз, даю 30 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Утром когда стают надо занематься утреной зярядкой сперва небольшая пробежка потом присидание отжимание и водные процедуры
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