Почему это хвойное дерево назвали лиственницей.

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Cвое название лиственница получила от того, что на зиму сбрасывает хвою, как другие деревья — листья. Перед опадением хвоя желтеет. В апреле – мае деревья покрываются молодой зеленью. Цвет хвои меняется: при распускании –светло-зелёная, летом – тёмно – зелёная, осенью – золотисто-жёлтая. Лиственница является в какой-то мере противоположностью ели по-своему светолюбию и способности мириться с крайними условиями существования. Также в противоположность еловому лесу отсутствует на почве моховой покров и развивается он лишь на пнях и стволах поваленных деревьев. Иногда лиственницу называют - дочерью солнца. Дерево очень светолюбиво. Имеет замечательное свойство: в воде лиственница каменеет, и чем дольше она стоит в воде, тем крепче становится. И Венеция, и Петербург основаны на лиственичных сваях. При строительстве Венеции около 400 тыс. штук лиственничных свай было забито для укрепления оснований различных сооружений. В 1827 году, т. е. спустя 1000-1400 лет, часть свай была обследована. В заключении об их прочности сказано, что сваи из лиственничного леса, на которых основана подводная часть города, как будто окаменели. Сваи Троянского моста через Дунай простояли почти два тысячелетия. А Пултусский уезд в Польше был построен из древесины лиственницы в 1242 году и, простояв более шести веков, только в 1847 году уступил силе времени. До 1858 года в России действовал закон, согласно которому лиственницу запрещалось использовать в частном потреблении, а только для государственного строительства и, главным образом, в кораблестроении. Достоинство лиственницы перед остальными ее сородичами и в том, что она растет быстрее их. За период первых трех лет жизни лиственница достигает одного метра, а затем дает ежегодно метровый прирост! Такой активный рост этого дерева продолжается до 30-40 лет, затем постепенно ослабевает. Столетняя лиственница достигает примерно 20-30 метров, но в 300 лет остается совершенно здоровой. В хвое лиственницы содержится очень много витамина С, в семь раз больше, чем в соке лимона.