Помогите с первого по третье задание все а
Химия
Помогите с первого по третье задание все а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а) CH3-CH2-COOCH3 (второй вариант) -- метиловый эфир пропановой (пропионовой) кислоты 2а) Подчеркни -О-СН2-СН2-СН3. Название эфира: пропиловый эфир этановой (уксусной) кислоты 4а) CH3-CH2-CH2-CH2-COOH -- пентановая кислота СН3-СН(СН3)-СН2-СООН -- 3-метилбутановая кислота (Это два межклассовых изомера.)
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