Может синичка строить большие гнезда?
Українська література
Может синичка строить большие гнезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет так как синицы не строят гнезда они вольные птицы.
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