Как автор описывает Вьюшку , её поведение и повадки? Как у собаки появилась такая кличка?

Литература
Как автор описывает Вьюшку , её поведение и повадки? Как у собаки появилась такая кличка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселая собачка эта вьюшка,всем нравится, ушки как рожки,хвостик колечком,зубки беленькие,как чеснок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Наиболее сложно устроенная нервная система - у представителей класса: - Гидроидн??х - Сцифоидных - Коралловых полипов - У представителей вс...
Ответить
Английский язык
Переведите предложение The common law systems of England, and later of the U.S., developed in a different manner.
Ответить
Другие предметы
Сочинение на тему горянка
Ответить
Алгебра
5х=3 полное решение помогите
Ответить
Математика
X:2+80=100 решите пожалуйста
Ответить