Как автор описывает Вьюшку , её поведение и повадки? Как у собаки появилась такая кличка?
Литература
Как автор описывает Вьюшку , её поведение и повадки? Как у собаки появилась такая кличка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веселая собачка эта вьюшка,всем нравится, ушки как рожки,хвостик колечком,зубки беленькие,как чеснок.
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