Сочинение на тему горянка

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Судьба горянки, её непростая и, в общем-то, нелегкая жизнь, с самых первых шагов в поэзии были и остаются предметом раздумий и размышлений Расула Гамзатова. Здесь свою учебу он походил не только в «училище любви», но и в школе сострадания, сочувствия женской доле, столь тяжелой в прошлые времена. Автор поэмы восхищается смелостью, стойкостью горских женщин, их красотой, их постоянством…. Голос поэта негромок без любви, ему, может быть, как никому другому, нужно испытать и выразить в слове всю гамму человеческих переживаний, связанных с этим животворящим чувством. Не испытай все сам – никогда не скажешь так, чтоб было понято всеми. Народный поэт был скромен в выражении своих любовных чувств – и время было другое, когда приходилось «наступать на горло собственной песне», и песня была другая. Расул Гамзатов разомкнул этот круг – впервые в аварской советской поэзии столь проникновенно начал писать о своем чувстве. Риск остаться непонятым был велик, но поскольку его стихи близки каждому, настороженность быстро прошла. Формулой поэтического творчества Расула Гамзатова могла бы стать мысль о том, что певец любви всегда является певцом свободы. Незакрепощенность переходит в незащищенность, открытость – в откровение. На таком дыхании писались первые стихи поэта о любви.