"ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ" Чем стихотворение Маяковского показалось вам неож??данным не похожим на те которые вы читали?
Литература
"ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ" Чем стихотворение Маяковского показалось вам неож??данным не похожим на те которые вы читали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно необычно тем что Маяковский писал стихи с повторением похожих согласных звуков , и Тем что это писал Маяковский ( у каждого человека разный стиль)
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