"ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ" Чем стихотворение Маяковского показалось вам неож??данным не похожим на те которые вы читали?

Литература
"ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ" Чем стихотворение Маяковского показалось вам неож??данным не похожим на те которые вы читали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно необычно тем что Маяковский  писал стихи с повторением похожих согласных звуков , и Тем что это писал Маяковский ( у каждого человека разный стиль)
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