в воздух поднялась шестая часть всех вертолетов стоявших на летном поле сколько их взлетело если на поле было 24 вертолета
Математика
в воздух поднялась шестая часть всех вертолетов стоявших на летном поле сколько их взлетело если на поле было 24 вертолета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна шестая это 1/6 а вертолетов 24 . 24 умножаем на 1/6 получаем 4 вертолета
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