в воздух поднялась шестая часть всех вертолетов стоявших на летном поле сколько их взлетело если на поле было 24 вертолета

Математика

в воздух поднялась шестая часть всех вертолетов стоявших на летном поле сколько их взлетело если на поле было 24 вертолета

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