Вчетверо окутан. Синтаксический разбор словосоч.
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Вчетверо окутан. Синтаксический разбор словосоч.
Ответ(ы) на вопрос:
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Вчетверо - числительное оквтан - глагол (сказуемое)
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