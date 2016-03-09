Написать в программу в паскале (сразу все)-найти максимальный и минимальный элеме??т в массиве

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Написать в программу в паскале (сразу все)-найти максимальный и минимальный элеме??т в массиве
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin   var a := ArrRandom(20, 1, 100);   a.Println;   Println('Минимальный', a.Min, 'Максимальный', a.Max); end.
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