10-сантиметровый слой воды на Меркурии оказывал бы давление 0,37 кПа.пользуясь этими сведениями,найдите ускорение свободного падения на Меркурии
Физика
10-сантиметровый слой воды на Меркурии оказывал бы давление 0,37 кПа.пользуясь этими сведениями,найдите ускорение свободного падения на Меркурии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление равняется p=gρh ,g-искомая величина,тогда g=p/ρh g=0,37*1000па /1000*0.1м=3,7м/с^2
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