10-сантиметровый слой воды на Меркурии оказывал бы давление 0,37 кПа.пользуясь этими сведениями,найдите ускорение свободного падения на Меркурии

Физика

10-сантиметровый слой воды на Меркурии оказывал бы давление 0,37 кПа.пользуясь этими сведениями,найдите ускорение свободного падения на Меркурии

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