Чтобы узнать какой суффикс ек или ик пишется в слове , нужно....... . если гласный выпадает , то пишем...... . если гласный суффикса не выпадает , то пишем
Русский язык
Чтобы узнать какой суффикс ек или ик пишется в слове , нужно....... . если гласный выпадает , то пишем...... . если гласный суффикса не выпадает , то пишем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать какой суффикс ек или ик пишется в слове , нужно написать это слово в родительном падеже.если гласный выпадает , то пишем -ЕК. например звоночек -нет звоночка -ЕК сыночек -нет сыночка -ЕК если гласный суффикса не выпадает , то пишем -ИК ключик -нет ключика -ИК домик-нет домика -ИК
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