Дано: треугольник ABC, уголA=B=C. Доказать: треугольник ABC - равносторонний
Геометрия
Дано: треугольник ABC, уголA=B=C. Доказать: треугольник ABC - равносторонний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если углы равны, значит треугольник равносторонний. И считая, что сумма углов треугольника по правилу равна 180 градусам, то мы можем найти эти углы: 60 градусов каждый угол.
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