Насос выкачивает из скважины 2880 литров воды в сутки при замене насоса на более мощные скважин стали накачивать 7680 литров воды в сутки за сколько часов накачивает новый Насос то же количество воды сколько старый насос за сутки

Математика

Насос выкачивает из скважины 2880 литров воды в сутки при замене насоса на более мощные скважин стали накачивать 7680 литров воды в сутки за сколько часов накачивает новый Насос то же количество воды сколько старый насос за сутки

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