Насос выкачивает из скважины 2880 литров воды в сутки при замене насоса на более мощные скважин стали накачивать 7680 литров воды в сутки за сколько часов накачивает новый Насос то же количество воды сколько старый насос за сутки
Математика
Насос выкачивает из скважины 2880 литров воды в сутки при замене насоса на более мощные скважин стали накачивать 7680 литров воды в сутки за сколько часов накачивает новый Насос то же количество воды сколько старый насос за сутки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7690/24(ч)=320 за 1 час новый насос 2)2880/320=за 9 новый насос закачает 2880 л воды
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