Теплоход прошёл расстояние между пристанями по течению реки за 4 ч,а против течения реки за 5 ч. Определите собственную скорость теплохода ,если скорость течения реки 2 км/ч. Чему равно расстояние между пристанями?
Алгебра
Теплоход прошёл расстояние между пристанями по течению реки за 4 ч,а против течения реки за 5 ч. Определите собственную скорость теплохода ,если скорость течения реки 2 км/ч. Чему равно расстояние между пристанями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - собственная скорость Тогда скорость по течению равна x+2, а против течения x-2 Путь туда и обратно одинаковый, тогда 4(x+2)=5(x-2) 4x+8=5x-10 5x-4x=8+10 x=18 км/ч - собственная скорость 4*(18+2)=4*20 = 80 км - расстояние между пристанями
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