Теплоход прошёл расстояние между пристанями по течению реки за 4 ч,а против течения реки за 5 ч. Определите собственную скорость теплохода ,если скорость течения реки 2 км/ч. Чему равно расстояние между пристанями?

Алгебра

Теплоход прошёл расстояние между пристанями по течению реки за 4 ч,а против течения реки за 5 ч. Определите собственную скорость теплохода ,если скорость течения реки 2 км/ч. Чему равно расстояние между пристанями?

Автор: Гость