РОЗПОВИДЬ ПРО РИЧКОВУ РОСЛИНУ ЯКА ПОТРЕБУЕ ДОПОМОГИ
География
РОЗПОВИДЬ ПРО РИЧКОВУ РОСЛИНУ ЯКА ПОТРЕБУЕ ДОПОМОГИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конвалія - одна з перших весняних квіток . Ця невибаглива рослинка - маленька та скромна. Вона має два великі різьблені листочки темно-зеленого колору. Квіточки - білі, нiжнi і тендітні, схожі на маленькі дзвіночки зібрані в довгу китицю. Вони несуть чарівний весняний запах. Конвалія здавна є символом щедрості, душевної відкритості й вищої довірливості, а тому вона дуже вразлива до стороннього впливу. Через це конвалія водночас виражає життєву беззахисність. Цим вона стверджує, що ніжна і відкрита краса потребує покровительства, а без нього - гине... Як чиста весняна квітка, символізує також пробудження природи, а з цим - дівочу чистоту й скромність. Вона - емблема непорочної Діви Марії
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