Разобрать предложение солнце село за стога, где ты, радуга-дуга?
Русский язык
Разобрать предложение солнце село за стога, где ты, радуга-дуга?
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Подлежащее: солнце сказуемое: село обстоятельство: за стога и где дополнение:радуга-дуга предложение(вопросительное.,)
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