Разобрать предложение солнце село за стога, где ты, радуга-дуга?

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Разобрать предложение солнце село за стога, где ты, радуга-дуга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее: солнце сказуемое: село обстоятельство: за стога и где дополнение:радуга-дуга предложение(вопросительное.,)
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