X:2+80=100 решите пожалуйста

Математика
X:2+80=100 решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X РАЗДЕЛИТЬ 2=100-80 X РАЗДЕЛИТЬ 2=20 X=20 УМНОЖИТЬ 2 X=40 40 РАЗДЕЛИТЬ 2+80=100 ОТВЕТ:X=40
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