Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15л бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?

Математика
Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15л бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60÷0,15=400км Полный бак хватит на 400км пути
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