О чем говорится в сказк Бажова "Медной горы хозяйка"?
Литература
О чем говорится в сказк Бажова "Медной горы хозяйка"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой книге говорится о простых людях и о Хозяйке Медной горы . Мне понравились все герои в этой книге . Хозяйка Медной горы , могущественная и справедливая волшебница . Степан , честный и трудолюбивый . Но не был счастливым , хотя у него был дом и семья . Он так и не смог забыть Хозяйку Медной горы , и вспоминал всю жизнь . Мне понравилась эта книга .
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