1)x^4-7x^2+6=0 2)x^4+10x^2-11=0

Гость: Гость:

1)x^4 заменяем на другое неизвестное,пускай будет а a^2-7a+6=0 D=49-24=25=5^2 a1=6 a2=1 x=+-1 , x=+- √6 2)всё то же самое a^2+10a-11=0 D=64=8^2 a1=1 a2=-9 - этот корень не подходит,ибо x^2 не может быть отрицательным x=+-1