1)x^4-7x^2+6=0 2)x^4+10x^2-11=0

Алгебра
1)x^4-7x^2+6=0 2)x^4+10x^2-11=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x^4 заменяем на другое неизвестное,пускай будет а  a^2-7a+6=0 D=49-24=25=5^2  a1=6 a2=1  x=+-1 , x=+- √6 2)всё то же самое  a^2+10a-11=0 D=64=8^2 a1=1   a2=-9 - этот корень не подходит,ибо x^2 не может быть отрицательным x=+-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите с первого по третье задание все а
Ответить
Математика
Вместимость бензобака легковой машины 60л. На 1км пути машина расходует 0,15л бензин??. На сколько километров пути хватит полного бака бензина?
Ответить
Русский язык
Какая орфограмма в слове происходят?
Ответить
Русский язык
Разобрать предложения по членам предложения
Ответить
Русский язык
Найдите деепричастные обороты, подчеркните. Расставьте недостающие знаки 1. Он ст??ял передо мной, слушал и вдруг молча оскалив зубы и сощурив глаз...
Ответить