Добро или зло несет наука в мир,от чего и от кого это зависит?
Литература
Добро или зло несет наука в мир,от чего и от кого это зависит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука несет добротв мир.например,изготавливаются лекарства от различных болезней,медицинское оборудование.зло приносят лишь те люди,которые пытаются использовать достижения наукии техники для достижения своих целей.например энергия атома была открыта для применений в мирной жизни,но правительство оснавываясь на открытий сделат. оружие,и была изобретена атомная бомба-одно из самых опасных оружий на Земле.
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