Добро или зло несет наука в мир,от чего и от кого это зависит?

Гость: Гость:

Наука несет добротв мир.например,изготавливаются лекарства от различных болезней,медицинское оборудование.зло приносят лишь те люди,которые пытаются использовать достижения наукии техники для достижения своих целей.например энергия атома была открыта для применений в мирной жизни,но правительство оснавываясь на открытий сделат. оружие,и была изобретена атомная бомба-одно из самых опасных оружий на Земле.