5О. На двух складах хранилось 450 т овощей. После того как с одного склада перевезли ??а другой 75 т овощей, на втором складе овощей стало в 2 раза больше, чем на первом. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Математика

5О. На двух складах хранилось 450 т овощей. После того как с одного склада перевезли ??а другой 75 т овощей, на втором складе овощей стало в 2 раза больше, чем на первом. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Автор: Гость