5О. На двух складах хранилось 450 т овощей. После того как с одного склада перевезли ??а другой 75 т овощей, на втором складе овощей стало в 2 раза больше, чем на первом. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Математика
5О. На двух складах хранилось 450 т овощей. После того как с одного склада перевезли ??а другой 75 т овощей, на втором складе овощей стало в 2 раза больше, чем на первом. Сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)450-75=375(т)-стало 2)375•2=750(т)-стало на втором складе 3)750-75=675(т)было на втором складе Оьвет:450 кг было на первом складе ,675 кг было на втором складе
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