Что общего между северным ледовитым и индийским океаном
География
Что общего между северным ледовитым и индийским океаном
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба холодные и самые больщие и ближе к мир. океану
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