Помогите пож. Зробити звуко-буквений аналіз слів гущавині, ловлять,іній

Українська мова
Помогите пож. Зробити звуко-буквений аналіз слів гущавині, ловлять,іній
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гущавині,ловлять,іній -.-.-.=.
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