Крупное произведение торжественнго характера написаного для одного или нескольких солистов хора
Музыка
Крупное произведение торжественнго характера написаного для одного или нескольких солистов хора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАНТАТА — крупное вокально-инструментальное произведение торжественного характера, обычно для солистов, хора и оркестра.
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